Tony Effe e la collana dello “scandalo”

“Amore mio non devi stare in pena

Questa vita è una catena

Qualche volta fa un po’ male”

Cantava Lucio Dalla… Lo deve sapere bene Tony Effe, infuriatosi ieri sera per il maltolto della sua catena. Vi spieghiamo l’affronto: l’outfit del rapper ieri sera non era completo, perché a mancare era una collana d’oro che gli organizzatori del Festival avrebbero chiesto al rapper di non indossare pochi minuti prima dell’esibizione. “Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco”, ha rivelato l’ex membro della Dark Polo Gang in diretta su Radio 2, “il motivo? Dovete chiederlo a loro”. Seppur calmo durante l’intervista con Ema Stokholma e Gino Castaldo, Tony non ha nascosto la sua delusione: “Sono arrabbiatissimo. Adesso sono c…i loro”.

“Non puoi togliere la collana a Tony Effe“, ha proseguito, “è come se levi l’abbronzatura a Carlo Conti, non è più Carlo Conti. Diresti cos’ha? Qual è il problema?”.



La ‘collana dello scandalo’ è un prezioso gioiello di Tiffany & Co. E molto probabilmente la scelta di fargliela togliere è legata alla multa dell’Agcom alla Rai ricevuta lo scorso anno dopo che John Travolta è salito sul palco dell’Ariston con il logo delle scarpe da ginnastica in bella vista