Addio a Carlo Tavecchio, ex presidente Figc

Lutto nel mondo del calcio. È morto nella notte Carlo Tavecchio, presidente della Figc dal 2014 al 2017. Era nato a Ponte Lambro, in provincia di Como, il 13 luglio 1943. Dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Russia, si dimise uscendo dal mondo del calcio. Due anni fa il rientro, nei dilettanti, alla guida del Comitato regionale della Lombardia.