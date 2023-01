Attentati contro diplomatici italiani a Barcellona e a Berlino

Il Consolato generale di Barcellona imbrattato da ignoti, ieri sera, con infrazione di una vetrata di un palazzo. A Berlino nelle stesse ore, è stata incendiata l’automobile con targa diplomatica di un funzionario, Luigi Estero, dell’ambasciata italiana in Germania. Atti criminosi verso i funzionari e le rappresentanze diplomatiche all’estero dell’Italia. Situazione delicata: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, atterrati da qualche ora in Libia, seguono l’evoluzione del caso, viene fatto sapere da Palazzo Chigi e dalla Farnesina. Non si sono registrati per ora danni a persone, per entrambi gli atti intimidatori verso le ambasciate italiane in Spagna e Germania.