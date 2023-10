Arrestato il trapper Gallagher, picchiava l’ex fidanzata

L’impressionante racconto dell’ex fidanzata del trapper Gallagher, al secolo, Gabriele Magi, arrestato nei giorni scorsi per maltrattamenti



Per i suoi fan, un idolo. Per la sua compagna, un violento. È impressionante il racconto che ha fatto ai magistrati l’ex fidanzata del trapper Gallagher, al secolo Gabriele Magi, arrestato nei giorni scorsi per maltrattamenti. Calci in faccia, una costola rotta, le spinte contro il termosifone mentre era incinta. Il racconto è quello di due anni di incubo, un calvario mentre lui si faceva strada nel mondo della musica.

Una storia che sembra assomigliare, drammaticamente, a quella di altri trapper finiti poi al centro di vicende giudiziarie. Violenze ripetute, testimoniate anche da un amico della coppia che lo descrive come “indemoniato”, anche a seguito di una probabile assunzione di droghe. Nelle carte anche il racconto di quando il trapper minacciava l’amico, che aveva deciso di ospitare la fidanzata di Magi per farla scappare da quell’orrore, di sparare a entrambi. Lui, Gallagher, il trapper, ora si dice “sorpreso e addolorato”. Ma i racconti della donna che avrebbe dovuto amare, della madre di suo figlio, fanno rabbrividire.

Di Annalisa Grandi