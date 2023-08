“Mi hai tradito, non ti sposo più”, il video virale

Agosto 10, 2023

Un piano quasi diabolico con l’obiettivo – raggiunto – di lasciare gli ospiti esterrefatti: è quello escogitato e messo in atto da un noto banchiere della Torino ‘bene’, Massimo Segre, che ha trovato il modo di annunciare il matrimonio con la propria compagna Cristina Seymandi e, contemporaneamente, chiudere la relazione. Il motivo? Il più classico: tradimento.

Il tutto è avvenuto durante una festa con una cinquantina di amici che hanno ripreso il discorso e le faccia sbigottita della quasi-ex moglie, sbugiardata nella sua relazione extraconiugale.

“Ho sempre pensato che amare una persona sia desiderare il suo bene più ancora del proprio. E in questo caso, questa sera, desidero regalare a Cristina la libertà di amare. Un avvocato, non me”.

“Cara Cristina, a Mykonos, vai con il tuo avvocato” conclude Segre, “sii felice con lui, come sai è tutto pagato”.

Sipario.