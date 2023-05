De Giovanni, il Napoli e la dedica ai portatori d’odio

Massimiliano De Giovanni dedica lo scudetto del Napoli a tre particolari categorie

Le prove tecniche d’esultanza di Maurizio De Giovanni sono cominciate da tempo. Sui social uniti, e condivise coi colori azzurri dei principali quotidiani. Ma ora che si può abbandonare al piacere dello scudetto, lo scrittore “malato” del Napoli improvvisa pure la “troisata”. Perché no, è il momento di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. “Che dica che noi siamo provinciali, che siamo tirati. Ma mi faccia il piacere!“. A citare il geniale Totò.

Così l’ultras-autore, al Peppy Night Show, nel raccontare la sua gioia, dedica il campionato a tre categorie, ricamando ironicamente sull’ultima. In primo luogo, un pensiero a chi non c’è più. Trentatré anni sono una generazione, e infatti i napoletani omaggiano i loro cari che non hanno potuto festeggiare con uno striscione affisso alle porte del cimitero: “Scusate l’eventuale disturbo”. Poi, chi non vive più a Napoli: “Pensate a tutti gli sfottò che hanno dovuto subire…”. Fino alla dedica più goduriosa, verso i rosiconi e portatori d’odio. “Sono loro che ci hanno dato più soddisfazione. Quelli di Odio Napoli; Vesuvio erutta; Noi non siamo napoletani; Lavatevi; Scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani… E sono capi politici questi”. In riferimento velato a Matteo Salvini. “E anche vicini a noi”. Altra stoccata ai corregionali di Salerno e affini. Nell’azzurro della grande bellezza (e perculata), la festa continua.

Di Maria Francesca Troisi