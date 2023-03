Einaudi e il frontman dei Coldplay suonano insieme

Marzo 25, 2023

Un incontro speciale nel dietro le quinte del concerto di Ludovico Einaudi a San Paolo, in Brasile

Un incontro davvero speciale quello avvenuto a San Paolo, in Brasile, qualche giorno fa. Il musicista Ludovico Einaudi si trovava in città per il suo tour quando all’improvviso dietro le quinte è apparso il frontman dei Coldplay, Chris Martin.

“Che bella sorpresa aver incontrato Chris Martin al mio show a San Paolo. E grazie a tutti coloro che hanno partecipato”, ha commentato Einaudi sul suo profilo Instagram.

Un momento davvero magico, in cui i due musicisti hanno suonato insieme il pianoforte e abbozzato alcune note.