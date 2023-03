Marzo 24, 2023

Uno spettacolo di luci in piazza Duomo a Milano, per festeggiarei 50 anni di “The Dark Side Of The Moon” dei Pink Floyd

Uno spettacolo di luci questa sera in piazza Duomo a Milano, per festeggiare l’uscita dell’edizione speciale per il 50° anniversario di “The Dark Side Of The Moon” dei Pink Floyd. L’evento è stato organizzato da Warner con il patrocinio del Comune. Per l’occasione in tutta Italia 50 negozi resteranno aperti fino alla mezzanotte.