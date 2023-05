Il ritorno in video di Silvio Berlusconi

Maggio 6, 2023

Silvio Berlusconi interviene alla convention di Forza Italia con un videomessaggio

Silvio Berlusconi interviene alla convention di Forza Italia con un videomessaggio, direttamente dall’ospedale San Raffaele di Milano. È la prima apparizione dal suo ricovero in ospedale, lo scorso 6 aprile.

“Eccomi, sono qui per voi, per la prima volta in camicia e giacca dopo oltre un mese” – ha dichiarato – “Noi siamo il pilastro essenziale e leale di questa maggioranza, siamo la spina dorsale di questo governo”.