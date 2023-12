Il volto dell’abbandono

Lo sguardo smarrito di chi è rimasto dove probabilmente è stato abbandonato. Un meraviglioso cagnolino, spaesato e fortunatamente trovato da una guardia zoofila, vicino a Tivoli. Mentre c’è chi corre a comprare regali, o chi va a comprare cuccioli in allevamento, c’è ancora chi abbandona. Sotto Natale, quando è ancora più atroce. Lui è il volto, di quegli abbandoni. Uno fra i tanti. Un cane di razza, ma neanche essere di razza, a volte salva.

La sua fortuna è stata di aver incontrato qualcuno che lo ha subito soccorso. Perché non si muoveva da lì, come ad aspettare forse il ritorno del suo padrone. Il cane, un Border Collie, è stato ora trasferito al canile sanitario. E speriamo ci rimanga il meno possibile. E che il suo sguardo, perso, sia un monito per chi ancora oggi abbandona. Per chi pensa che un animale sia un giocattolo, di cui ci si può disfare.

di Annalisa Grandi

La Ragione è anche su WhatsApp. Entra nel nostro canale per non perderti nulla!