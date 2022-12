La protesta di un professore afgano in diretta TV

Dicembre 29, 2022

La scorsa settimana i talebani hanno vietato alle donne di frequentare l’università.

Le protese, anche da parte degli uomini, sono arrivate numerose e fragorose come quella di Ismail Meshal, professore universitario di Kabul, che in diretta tv ha strappato i propri titoli di studio.

“L’Afghanistan non è più un posto in cui fare istruzione” ha detto, “se mia sorella e mia madre non possono studiare, allora non accetto questa educazione”.

Prima di fare il giro del web, il video è stato condiviso su Twitter da Shabnam Nasimi, ex consigliera del ministro per il reinsediamento afghano.