Levante vs Elodie? Il mistero del video rimosso

Le posizioni di Elodie sembrano non trovare d’accordo Levante

Ottobre 6, 2023

Elodie sul corpo femminile da esporre “perché è arte”, sulla misoginia, sul femminismo. Le posizioni della cantante, che ha presentato il suo primo club tape “Red Light”, con la copertina disegnata su uno dei suoi scatti senza veli, sembrano non trovare d’accordo Levante. L’artista siciliana ha piazzato un video sul suo profilo Instagram (poi rimosso, appena montato il caso), in cui mentre stira sembra criticare proprio Elodie (senza mai nominarla): “Stavo pensando che quando delle persone molto molto esposte si pronunciano su temi molto importanti però senza poi saperne granché, e magari sentono sinceramente il desiderio di difendere una determinata categoria, ma non ne hanno né le capacità linguistiche e neanche le conoscenze, il grande rischio è, che seppur si voglia far bene, è fare malissimo. È banalizzare un tema”, dice Levante.

di Nicola Sellitti