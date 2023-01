Peppiniello, il cane che ha commosso Napoli

Gennaio 25, 2023

Un cagnolino rimasto senza il suo padrone, abbandonato in mezzo al caos di Napoli.

Una ricerca lunga due settimane, e poi l’abbraccio. Il cuore di una città intera per Peppiniello, da cane senza più nessuno a cane di tutti.

Il padrone morto, lui abbandonato da una delle figlie che evidentemente non intendeva prendersene cura, il cagnolino per giorni ha sfrecciato fra le auto e il traffico della città senza mai farsi prendere. Per cercarlo sono scesi in strada volontari e semplici cittadini, centinaia di persone per riacciuffare l’inafferrabile quadrupede in fuga.

Fino a che forse stanco di tanto scappare, il fuggitivo Peppiniello si è fermato il tempo sufficiente perché arrivasse lì l’altra figlia del suo padrone, quella che di quell’abbandono non ne sapeva nulla. Ha portato con sé un giaccone del padre e l’inafferrabile Peppiniello le è salito in braccio. Come se fosse tutto normale. E la notizia del ritrovamento del cagnolino è subito passata di bocca in bocca, di post in post. Perché quel piccoletto era diventato un simbolo ormai. In una città di cui spesso di descrivono più i lati negativi. E che è invece capace di grande cuore. Come quello di tutti coloro che hanno cercato Peppiniello.

A proposito, ovviamente la figlia “buona” lo terrà con sé.

Di Annalisa Grandi