Rai: “I Facci Vostri” non andrà in onda

Non si farà il programma I Facci Vostri, che Filippo Facci avrebbe dovuto condurre da settembre prima del Tg2

Nulla di imprevisto, la decisione era nell’aria. E oggi dovrebbe essere ufficializzata. Non si farà il programma I Facci Vostri, che Filippo Facci avrebbe dovuto condurre da settembre prima del Tg2. La decisione ovviamente segue le polemiche sulle dichiarazioni di Facci per il caso del figlio di La Russa e a quanto pare a viale Mazzini si è scelto di aspettare un attimo che si placasse il polverone per ufficializzare una scelta già comunque presa.

E quasi inevitabile, viene da aggiungere. Ma c’è un ma. Qualcuno sostiene che non sia finita qui. E che cioè Facci potrebbe tornare più avanti, a condurre in Rai. Solo voci di corridoio al momento. Per adesso la scelta è di principio, vedremo se per questioni di share ci saranno ripensamenti.

di Annalisa Grandi