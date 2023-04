Si apre un crepaccio mentre scia: il video è impressionante

Aprile 24, 2023

Uno sciatore esperto cade accidentalmente in un crepaccio durante una sessione di freeride. Le immagini da brivido, riprese con una telecamera sportiva, sono di un anno fa ma sono state pubblicate dal collettivo @lespowtos solo da qualche giorno per sensibilizzare le persone sui pericoli della montagna e delle attività fuori pista.

Com’era prevedibile il video è divento subito virale e in molti si sono domandati quale sia stata la sorte dello sciatore.

“Per tutte le persone che chiedono come e se il nostro amico ce l’abbia fatta: sì, tutto apposto”, si legge in un post del collettivo, “Fortunatamente, eravamo tutti ben equipaggiati e il nostro amico è potuto uscire da solo dopo che è stato messo in sicurezza”.