Vajont 60 anni dopo

Sessant’anni dopo ha ancora più senso, dunque, non smettere di parlare di quell’italico disastro, come continua a fare Paolini che porta in scena VajontS 23, una serie di 600 rappresentazioni in Italia e nel mondo, in oltre 130 teatri. «Vajont con la S al plurale, perché le situazioni di fragilità dell’Italia, fragilità idrogeologica e le nuove situazioni di siccità a cui la crisi climatica ci espongono, richiedono anche al teatro, all’arte in generale, di occupare un ruolo civile di colla sociale tra i cittadini». Tozzi, che ha deciso di partecipare al progetto con una lezione-evento, sottolinea quanto sia urgente parlare oggi di disastri naturali e delle responsabilità dell’uomo. «La tragedia di Longarone ci ha insegnato che le catastrofi naturali non esistono. Esistono gli eventi naturali che diventano catastrofici per colpa nostra – spiega il geologo – Tragedie del genere si sono verificate diverse volte nel nostro Paese, anche se non tutte con le stesse modalità e non necessariamente in presenza di nuove opere, come nel caso della diga sul fiume Vajont. Sempre, però, si era in presenza di interventi e costruzioni, inurbamento, abitazioni sorte dove non avrebbero dovuto sorgere», chiarisce Tozzi. Il pensiero corre anche ai giorni di preoccupazione e paura che si stanno vivendo ai Campi Flegrei, per i terremoti legati al bradisismo nell’area vesuviana e di Pozzuoli in particolare.