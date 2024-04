Basilicata: Gasparri, ‘testimonial centrosinistra Decaro, per noi legalità e trasparenza’

1 Aprile 2024

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Il candidato del centrosinistra in Basilicata sceglie come suo testimonial, parlando di principi ispiratori, Decaro, sindaco di Bari: città la cui amministrazione è al vaglio del ministero dell’Interno per scioglimento a causa di infiltrazioni malavitose. Decaro è anche finito sotto polemica per i presunti incontri con parenti di boss locali rivelati dal presidente della Regione Puglia, Emiliano. Insomma, con tempismo perfetto il centrosinistra lucano si aggrappa disperatamente al centrosinistra pugliese che sta affondando. Comunque hanno ragione loro: in effetti siamo diversi. I nostri principi ispiratori sono la legalità e la trasparenza”. Lo afferma il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri con un post su Facebook