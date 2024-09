Governo: Meloni, ‘abituata a essere sottovalutata, come imprese’**

18 Settembre 2024

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Avete saputo dimostrare nelle difficoltà le capacità del tessuto produttivo, smentendo i pronostici. La capacità del nostro tessuto industriale è stata spesso sottovalutata, però fatemi dire da chi è abituato a essere sottovalutato, che arriva nella storia di tutti il momento in cui non conta più quello che si presuppone, conta il valore che le persone hanno e quello che è, non quello che si vorrebbe”. Così la premier Giorgia Meloni all’assemblea 2024 di Confindustria, sottolineando che per le imprese “quel momento è arrivato con le crisi, la pandemia prima e poi la guerra”. Ma le crisi, è tornata a ribadire, “nascondono anche opportunità”.