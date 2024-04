Incidenti: in 2 sul monopattino vengono travolti da un’auto nel milanese, 16enne grave

30 Aprile 2024

Milano, 30 apr. (Adnkronos) – Un ragazzo e una ragazza di 15 e 16 anni sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati investiti da un’auto mentre transitavano a bordo di un monopattino. E’ accaduto questa mattina intorno alle 7.45 a Pregnana Milanese, in provincia di Milano.

I due stavano percorrendo il viale dell’Industria quando per cause non ancora rese note sono stati travolti dall’auto guidata da un ragazzo di 28 anni. A seguito dell”impatto i due sono stati scaraventati a terra. Ad avere la peggio è stata la ragazza di 16 anni, che ha riportato un trauma cranico. Il 15enne che era a bordo del monopattino con lei ha riportato un trauma alla schiena. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 Areu, che li ha trasportati in codice rosso all’ospedale di Legnano. Il conducente dell’auto è rimasto illeso.

Sul posto, oltre ad un’automedica e a 2 ambulanze, sono intervenuti i carabinieri.