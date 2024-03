Mattarella: Costituzione scrigno di diritti e libertà, per questo importante conoscerla’**

Marzo 13, 2024

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – La Costituzione non rappresenta soltanto “la cassetta degli attrezzi” per le Istituzioni, “è anche qualcosa di più ampio: è lo scrigno che contiene e tutela i nostri diritti e le nostre libertà. Per questo è importante conoscerla, per usufruire di questi diritti e di queste libertà. Questo è il significato di questo incontro”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’iniziativa “La Costituzione in Shorts” in corso al Quirinale, condotta da Fabio Rovazzi, una conversazione tra il Capo dello Stato e 12 creator sul significato e l’attualità nella vita quotidiana della Costituzione italiana.

All’iniziativa, trasmessa in diretta sui canali YouTube di alcuni partecipanti e su quello della Presidenza della Repubblica, intervengono Marcello Ascani, Lorenzo Baglioni, Virginia Benzi, Giuseppe Bertuccio D’Angelo, Elia Bombardelli, Loretta Grace, gli Heimi (Gianluca David Baroni, Alice Caimi, Camilla Caimi, Francesca Pivari, Pietro Pettenghi), Giulia Lamarca, Lokman, Pietro Michelangeli, Olimpia Peroni, Eleonora Tani, ciascuno dei quali ha scelto di illustrare un articolo della Carta.

Mattarella, dopo aver ascoltato gli interventi di ciascun creator, spiegherà agli ascoltatori il significato del primo articolo della nostra Costituzione.