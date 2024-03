Milano: fondazione UniMi università Statale tra migliori incubatrici europee start up

Marzo 14, 2024

Milano, 14 mar. (Adnkronos) – Promossa dall’università degli studi di Milano, Fondazione UniMi, hub di innovazione a supporto del trasferimento tecnologico e all’incubazione di start up innovative, è entrata a far parte del ranking ‘Europe’s leading start-up hubs 2024’. Il riconoscimento è nato con lo scopo di identificare i migliori hub europei per l’accelerazione e l’incubazione di start up ed è promosso dal Financial Times con il supporto di Statista e Sifted. Fondazione UniMi fa così parte delle migliori 125 istituzioni di questa prima edizione del ranking, selezionate tra oltre 2.000 organizzazioni di 34 diversi Paesi.

Il principale parametro per la valutazione degli hub di innovazione, che ha pesato per l’85% del voto finale, è stato il giudizio dato da parte dei destinatari dei programmi di accelerazione e incubazione a cui hanno partecipato: per Fondazione UniMi hanno dato un feedback positivo i partecipanti delle scorse edizioni del programma di innovazione Seed4Innovation e le start up che hanno usufruito dei servizi di incubazione. Tra le attività promosse da Fondazione UniMi c’è Seed4Innovation, il programma di scouting pensato per accelerare lo sviluppo di soluzioni altamente innovative nate dalla ricerca science-driven e favorirne l’applicazione industriale o di mercato, promosso in collaborazione con l’università degli studi di Milano e giunto nel 2024 alla sua quarta edizione.

Dal 2020 hanno partecipato più di 700 tra professori, ricercatori, studenti e laureati dell’Ateneo e dei partner di ricerca. Valorizzati numerosi progetti, tra cui oltre 20 brevetti, grazie ai grant PoC (Proof of Concept, ovvero destinati alla valorizzazione dei brevetti) erogati dall’università degli studi di Milano (valore complessivo pari ad 1 milione di euro), grazie alla stipula di contratti di cosviluppo industriale e ad investimenti da parte di fondi di venture capital (valore complessivo oltre 2.5milioni di euro). “Il duro lavoro e la tenacia del team di Fondazione UNIMI, realizzato in stretta collaborazione con l’Ateneo, hanno raggiunto un risultato che fino a pochi anni fa sarebbe stato impossibile -commenta Luca Solari, presidente di Fondazione UniMi-. Da presidente non posso che congratularmi con tutti per l’impatto creato. Mentre celebriamo questo risultato di assoluto rilievo, i team di Fondazione UniMi e della Statale sono già concentrati sulle prossime sfide”.