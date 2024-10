Open Arms: Arringa Bongiorno, ‘nel 2019 Conte mandava ‘pizzini’ d’amore al Pd’**

18 Ottobre 2024

Palermo, 18 ott. (Adnkronos) – “Nell’agosto del 2019 c’era una fase politica particolare, una situazione di crisi. Si stava uscendo da un governo per entrare in un altro e in questi casi si lanciano messaggi, ‘pizzini d’amore’”. Così l’avvocata Giulia Bongiorno al processo Open Arms. E ricorda ancora la lettera scritta dall’ex premier Giuseppe Conte che “ritenne di scrivere di suo pugno il 14 agosto a Salvini: in quella lettera escludeva categoricamente di voler fare sbarcare i migranti. Ma solo i presunti minori”. Bongiorno parla, quindi, di “un pizzino d’amore per il Pd, per fare capire che la sua linea stava per cambiare”.