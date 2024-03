Pd: Bonaccini, ‘solo con il M5s al nord non c’è possibilità di vittoria’

Marzo 15, 2024

Roma, 15 mar (Adnkronos) – “Se nel nord su 8 regioni solo l’Emilia Romagna è guidata dal centrosinistra vuol dire che Pd e M5s da soli in Veneto, Lombardia, Friuli non avrebbero possibilità di vittoria, serve che si allarghi la colazione. Se vogliamo non lasciare che il governo di centrodestra abbia chance è bene che il centrosinistra si dia un profilo unitario e non sia strabico, per parlare non in una direzione sola ma in tutte le direzioni”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a L’aria che tira.