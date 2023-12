Anaao, ‘iter rinnovo contratto si concluderà a gennaio 2024’

Dicembre 20, 2023

Roma, 20 dic. (Adnkronos Salute) – Ieri il Consiglio dei ministri ha autorizzato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo “a esprimere il parere favorevole del Governo in merito alle ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) dell’area Sanità, triennio 2019-2021, sottoscritta dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e dalle confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria il 28 settembre 2023. Il testo passa ora alla Corte dei Conti per le valutazioni di competenza ed entro 15 giorni tornerà all’Aran per l’ultimo passaggio: la firma definitiva del testo da parte dei sindacati. L’iter del Ccnl si concluderà a gennaio 2024”. Così su Facebook il sindacato dei medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale, Anaao-Assomed, fa il punto dopo il via libera del Cdm di ieri al rinnovo del contratto della dirigenza medica del Ssn.