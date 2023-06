‘Il Prof’, podcast dedicato a Umberto Veronesi

Giugno 27, 2023

Milano, 27 giu. (Adnkronos Salute) – Fondazione Umberto Veronesi annuncia l’uscita del suo primo podcast dedicato al fondatore, pioniere dell’oncologia moderna. ‘Il Prof. Umberto Veronesi: una vita per la scienza e la cura dei tumori’ è il titolo di “un appassionante viaggio di 10 puntate attraverso la vita di un grande medico e uomo di scienza, che ha saputo rivoluzionare la percezione e la cura del tumore, mettendo sempre al centro il malato e non la sua malattia”, ricorda la Fondazione che quest’anno compie 20 anni. “Un arco narrativo arricchito dalle voci di scienziati, giornalisti, figure istituzionali e autorevoli esperti che hanno conosciuto personalmente il professore e ne riportano la sua straordinaria storia”. Tra gli altri Gad Lerner, Sultana Razon Veronesi, Piero Angela, Silvio Garattini, Giuliano Amato, Emma Bonino, Bruno Vespa, Beppe Sala, Linda Giuva, Gherardo Colombo e Renzo Piano.

Il podcast è disponibile su tutte le principali piattaforme di ascolto, come Spotify, Apple Podcast e Amazon Music e Audible. Scritto da Alessandro Casale, grazie alla supervisione e materiali d’archivio di Fondazione Veronesi, è prodotto da Clacson.Media. Questi i temi delle 10 puntate: Il Prof.; Il Male impronunciabile; Il corpo delle donne; Io non sono il mio tumore; La guardiana della scienza; Un ospedale a misura di pazienza; Ma tu che c’entri?; Il metodo scientifico; L’esercito della ricerca; Legacy.

Fondazione Veronesi, da sempre impegnata nella realizzazione di progetti dedicati alla divulgazione scientifica – si legge in una nota – riconosce l’importanza di adattarsi a nuove modalità di comunicazione e utilizzare i podcast come strumento efficace per diffondere la conoscenza scientifica e sensibilizzare il pubblico su temi di salute. ‘Il prof’ vuole offrire “un’opportunità unica per gli ascoltatori di esplorare la vita e le realizzazioni di un pioniere nel campo della medicina oncologica. Uno scienziato che nella sua vita ha ideato nuove tecniche operatorie per i tumori del seno e promosso la ricerca in campo oncologico grazie alle attività della Fondazione che porta il suo nome e che, negli anni, ha permesso di finanziare il lavoro di migliaia di ricercatori e ricercatrici. Attraverso una narrazione precisa, gli ascoltatori potranno comprendere l’impatto rivoluzionario del professor Umberto Veronesi nel campo della cura dei tumori e il suo costante impegno a mettere al centro il benessere dei pazienti”.