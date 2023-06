Sanità, Ciocchetti (FdI): “Nuova governance Aifa operativa da ottobre”

Giugno 27, 2023

Roma, 22 giu. (Adnkronos Salute) – “Stiamo lavorando alla riforma della governance dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che speriamo dal 1 ottobre possa vedere la luce con una nuova organizzazione molto più semplificata. Ma soprattutto che possa stare al passo di tutte le altre realtà europee nell’approvazione di farmaci, di innovazioni farmacologiche, di vaccini e di tecnologie per il trattamento di patologie per le quali, ad oggi, ancora non esistono cure”. Lo ha detto Luciano Ciocchetti (Fdi), vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera, intervenendo all’evento “Un cambio di paradigma nella prevenzione del virus respiratorio sinciziale (Rsv) nella prima infanzia”, promosso su sua iniziativa nella sede di Palazzo Theodoli Bianchelli (Camera dei deputati).