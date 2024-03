Schillaci a Regioni Sud, ‘spendere fondi per screening, serve equità cure’

28 Marzo 2024

Roma, 28 mar. (Adnkronos Salute) – “C’è un programma finanziato con fondi europei, dedicato al rafforzamento dei servizi sanitari in 7 regioni del Sud, che include tra i suoi obiettivi anche una maggiore copertura degli screening oncologici (Programma nazionale Equità per la salute). Fondi che devono essere spesi per assicurare l’equità delle cure, perché non ci siano pazienti di serie A e serie B”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, nel suo intervento all’evento ‘Prima Consensus Innovation in Breast Cancer’ alla Camera, promosso dall’Intergruppo parlamentare sulle nuove frontiere terapeutiche nei tumori della mammella.

“Voglio ringraziare tutti gli esperti che hanno partecipato alla redazione di questo documento ricco di proposte, robuste e stimolanti, che tracciano in maniera chiara il percorso da intraprendere per garantire veramente la presa in carico a 360 gradi della paziente oncologica – ha aggiunto il ministro – Sono fiducioso che tali raccomandazioni, grazie all’impegno costante dell’Intergruppo parlamentare sulle nuove frontiere terapeutiche nei tumori della mammella, costituiranno uno stimolo per nuove iniziative del Parlamento che in questi anni ha sempre dimostrato grande sensibilità su questo tema e sulla malattia oncologica da parte di tutti i gruppi parlamentari. Temi che devono unire e non dividere”.