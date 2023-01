Trapianti: Cnt, organi potranno volare su ogni tratta, esteso accordo con compagnie

Gennaio 26, 2023

Roma, 26 gen. (Adnkronos Salute) – Da quest’anno gli organi destinati ai trapianti potranno viaggiare sulle tratte aeree nazionali operate da tutte le principali compagnie aeree nazionali. E’ il risultato di un impegno congiunto di Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) e Cnt (Centro nazionale trapianti), che ha ricevuto l’adesione di Aeroitalia, Easyjet, Ita Airways, Neos, Poste italiane cargo, Ryanair e Vueling. L’annuncio è stato dato questa mattina agli Stati generali della Rete trapiantologica italiana, in corso a Roma fino a domani.

“In passato – ricorda il Cnt – l’utilizzo dei voli commerciali per il trasporto degli organi era limitato a un protocollo operativo tra Cnt e la vecchia Alitalia, poi ereditato da Ita Airways. Grazie al nuovo accordo la procedura verrà unificata ed estesa anche alle altre compagnie, permettendo alla sala operativa del Cnt di opzionare rapidamente l’imbarco sul primo volo utile nella tratta di collegamento tra l’aeroporto della città nel cui ospedale è avvenuto il prelievo dell’organo e lo scalo più vicino al centro trapianti che effettuerà l’intervento. A viaggiare saranno in particolare i reni, che tra gli organi prelevati a scopo di trapianto sono quelli che possono resistere più a lungo fuori dal corpo umano e il cui trasporto non richiede necessariamente la presenza di personale sanitario”.

Il protocollo permetterà anche la movimentazione dei campioni biologici da recapitare nei laboratori della rete trapiantologica per le valutazioni cliniche necessarie per gli organi e i pazienti riceventi. Le compagnie aeree hanno già fornito tutti i contatti dell’operativo e ora sono in corso di definizione i dettagli delle modalità di trasporto per i singoli vettori.

“Uno dei compiti principali del Cnt è quello di garantire il trasporto degli organi al massimo livello di sicurezza e nel minor tempo possibile – afferma il direttore generale del Cnt, Massimo Cardillo – e da oggi la rete trapianti potrà contare su un potenziamento importante della propria rete logistica. L’impegno dell’Enac e la disponibilità delle compagnie aeree a sostegno del lavoro quotidiano degli operatori dei nostri centri permetteranno ai tanti pazienti in lista d’attesa di ricevere ancora più velocemente il trapianto di cui hanno bisogno”.

“Un ampio network di compagnie al servizio dei cittadini e della salute – dichiara il direttore generale di Enac, Alessio Quaranta – L’aviazione civile conferma così la propria disponibilità a garantire una connessione rapida che abbatte distanze e tempi per un servizio sanitario efficace e veloce”.