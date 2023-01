Gennaio 1, 2023

2023, il nuovo anno inizia all’insegna dei rincari di prezzi e tariffe che potrebbero trasformare quello appena iniziato nell’anno nero per i proprietari di auto e moto. Secondo il Codacons, l’effetto dello stop al taglio delle accise potrebbe costare agli automobilisti 6,1 euro in più per un pieno, pari a 146 euro in più all’anno. La situazione economica del Paese si rifletterà anche sulle polizze assicurative, a rischio aumento del +6%.