Novembre 6, 2023

Da una settimana non si respira a Nuova Delhi. La megalopoli che conta 28 milioni di abitanti è avvolta da una coltre di smog che riduce la visibilità e crea problemi respiratori. Per risolvere il problema il governo ha prolungato la chiusura delle scuole primarie e ha messo in smart working la metà dei dipendenti pubblici.