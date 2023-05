Maggio 15, 2023

Your browser does not support the video tag.

A dieci anni esatti dalla sua morte si celebra il pittore della Val d’Orcia. Un artista poliedrico che ha “vissuto contemporaneamente su più piani la vicenda della sua città”: quello storico, quello politico, quello estetico, non da ultimo quello paesaggistico. Le iniziative avranno l’obiettivo di far conoscere tutte le anime dell’artista toscano. Le celebrazioni proseguiranno fino al 2027