Luglio 3, 2023

Dopo la Grecia, l’Italia è il secondo Paese della Ue per estrazione e consumo pro capite. In cima alla lista delle regioni in cui viene erogata più acqua c’è la Valle d’Aosta, con 438 litri a persona al giorno, ma il problema più grave riguarda la dispersione e gli sprechi causati dall’inefficienza delle strutture idriche: a livello nazionale solo il 51% dell’acqua immessa nella rete idrica viene erogata, con le perdite idriche maggiori soprattutto al Sud.