Gennaio 24, 2023

“Sei sempre stato il mio supereroe e lo resterai per sempre”. Così su Twitter Lapo Elkann ricorda il nonno, Gianni Agnelli, a 20 dalla scomparsa avvenuta il 24 gennaio 2003. “Non c’è giorno in cui non senta la tua mancanza, ma so che da lassù sei il mio più grande angelo custode”.