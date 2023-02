Febbraio 20, 2023

Per Coldiretti, quello dell’agricoltura in Italia è uno dei settori in maggiore crescita e sono sempre di più i giovani che decidono di investire in un’impresa agricola. Già oltre 55mila gli under 35 impegnati in questa attività, aumentata dell’1% e in controtendenza con gli altri settori, che hanno fatto registrare un -13%.