Novembre 2, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Vorrei sottolineare due elementi cruciali per quel che riguarda il futuro di stoccafisso e baccalà: sviluppo del prodotto e marketing. Credo che abbiamo bisogno di entrambi.” Sono le parole di Tom-Jørgen Gangsø, direttore Italia del Norwegian Seafood Council, intervistato a margine dell’evento “Stoccafisso e Baccalà norvegesi in Italia – Seminario 2023” del Norwegian Seafood Council, svoltosi a Mestre il 26 ottobre 2023.