Maggio 16, 2023

Il maltempo flagella l’Italia provocando gravi danni. In Emilia Romagna nubifragi e frane, nel ravennate 740 persone evacuate. Circolazione dei treni sospesa tra Pesaro e Bologna. Allerta anche nelle Marche e in Campania, dove delle case sono state evacuate a Casamicciola, sull’isola di Ischia, per rischio frane.