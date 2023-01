Gennaio 25, 2023

Controlli a tappeto dei Nas effettuati in canili e gattili pubblici e privati di tutta Italia hanno portato al sequestro di 26 strutture e di 871 animali. Sanzionate 29 persone per violazioni penali e 230 per illeciti amministrativi per complessivi 180mila euro. Le strutture ispezionate sono state complessivamente 876, 244 delle quali (pari al 27%) sono risultate irregolari.