“Articolazioni? Trattiamole bene”. La campagna ‘Articoliamo Talks’ fa tappa in Abruzzo

Marzo 28, 2023

Articolazioni? Trattiamole bene. Riparte dall’Abruzzo, in particolare da Francavilla al Mare, “Articoliamo talks”, con un ciclo di incontri che fanno il punto sul benessere articolare in emofilia. L’appuntamento è stato promosso dall’associazione Amare Onlus, con il patrocinio di Fedemo e il supporto di Sobi. Medici e specialisti a confronto su come i pazienti affetti da emofilia, oltre 5mila in Italia e circa 200 in Abruzzo, possano avere una vita libera e di qualità, senza danni alle articolazioni.