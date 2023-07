Luglio 4, 2023

Attentato a Tel Aviv dove almeno oltre 5 persone risultano ferite, grave una donna, travolte da un bus alla fermata del mezzo nella zona Nord della città. Ucciso l’uomo alla guida della vettura. Il portavoce di Hamas ha elogiato l’attentato: “Atto eroico”. L’attacco è la risposta all’operazione israeliana a Jenin in Cisgiordania che ha causato la morte di 10 persone tra cui un 17enne.