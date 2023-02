Aviaria, cresce la circolazione del virus in Italia

Febbraio 17, 2023

Your browser does not support the video tag.

Secondo i dati epidemiologici del Centro di referenza nazionale ed europeo per l’influenza aviaria all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IzsVe), “in Italia la circolazione del virus H5N1 fra gli uccelli selvatici è in aumento, con il rischio che questi possano trasmettere il virus agli allevamenti avicoli”. Il ministero della Salute ha diramato pochi giorni fa una nota, indirizzata a tutti i servizi veterinari regionali e agli Istituti zooprofilattici italiani, in cui ravvisa la necessità di “rafforzare la sorveglianza dei volatili selvatici e l’applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli”, informa l’IzsVe in una nota.