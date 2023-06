Giugno 26, 2023

“Obiettivo incrementare gli investimenti e rendere ai brianzoli un servizio di qualità”. Così Enrico Boerci, presidente e amministratore delegato BrianzAcque, a margine della conferenza stampa “20 anni di futuro” organizzata dall’azienda nella sede della Provincia di Monza e Brianza dove istituzioni e membri dell’azienda si sono riuniti per l’anniversario.