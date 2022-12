Bologna, Gdf scopre maxi frode carburanti: un arresto

Dicembre 20, 2022

La Guardia di Finanza di Bologna ha proceduto all’arresto, ai domiciliari, dell’amministratore di una società operante nel commercio di carburanti e al sequestro preventivo per 5 milioni e 300 mila euro a carico della società stessa e del legale rappresentante. Evase accise per 9 milioni. Denunciate, a vario titolo, 112 persone per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di accise e tributari, tra i quali l’omessa presentazione di dichiarazioni fiscali, riciclaggio, auto riciclaggio, reimpiego di proventi illeciti.