Gennaio 31, 2023

Da domani “1 febbraio 2023 e fino al 31 marzo 2023 si potrà presentare la domanda per il ‘Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità. Per ottenere il contributo, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti” già comunicati nella circolare 39/2022, “è necessaria l’attestazione Isee in corso di validità per l’anno 2023”. E’ quanto si legge in una nota Inps.