Marzo 1, 2023

Al via le domande per il bonus asilo nido 2023, un contributo per il pagamento delle rette degli asili nido o di servizi di assistenza domiciliare per minori con patologie. La misura spetta a cittadini italiani residenti in Italia o in uno dei Paesi europei oppure a cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno anche non permanente. Stanziati 550 milioni di euro. La domanda va inviata all’Inps. Gli importi da 1.500 a 3.000 euro, varia in base all’Isee.