Marzo 24, 2023

Di fronte alla crisi del cambiamento climatico, dell’inquinamento e della perdita di biodiversità, i leader dell’Unione europea e il segretario generale dell’Onu hanno sottolineato l’urgenza di rafforzare la risposta globale, accelerando la decarbonizzazione. E’ quanto si legge in una nota diffusa al termine dei lavori del Consiglio di Bruxelles alla quale ha partecipato Guterres. “C’è una tempesta perfetta in molti Paesi in via di sviluppo”, ha detto il numero uno delle Nazioni Unite.