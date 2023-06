Giugno 26, 2023

“Non basta mandare gli ispettori, interverremo anche sul voto di condotta”. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara a proposito della promozione con 9 in condotta degli studenti che all’Istituto Viola Marchesini avevano sparato con una pistola ad aria compressa contro una docente.