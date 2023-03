Marzo 31, 2023

Il Gran giurì di New York ha incriminato l’ex presidente Usa Donald Trump per il caso Stormy Daniels, la pornostar cui avrebbe versato 130mila dollari. Notificato l’atto al legale di Trump, che diventa il primo ex presidente americano incriminato nella storia degli Stati Uniti. “La mia incriminazione è una persecuzione politica e un’ingerenza nelle elezioni”. ha commentato il tycoon.