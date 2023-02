Febbraio 27, 2023

Tra il 2012 e il 2022 sono sparite, complessivamente, oltre 99mila attività di commercio al dettaglio e 16mila imprese di commercio ambulante. E’ la fotografia, scattata dall’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio ‘Demografia d’impresa nelle città italiane’.