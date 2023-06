Giugno 26, 2023

“E’ stato un incontro del tutto inutile, ci hanno detto le stesse cose del gennaio scorso”. Così il leader della Cgil Maurizio Landini boccia l’esito del tavolo di confronto con il ministro del Lavoro Marina Calderone sulle pensioni. Critico anche il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri: “Non c’è stata nessuna risposta concreta su nessun tema”.