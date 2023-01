Gennaio 3, 2023

È fissato per domani il vertice Ue che si dovrà pronunciare su una possibile stretta alle frontiere per le persone provenienti dalla Cina dopo l’impennata di casi covid nel Paese. Controlli in aeroporto sono già scattati in diversi Paesi tra cui l’Italia. Anche l’Australia dal 5 gennaio chiederà il test negativo prima dell’arrivo.